Elisabetta Canalis allo specchio toglie la maglia: un corpo divino – FOTO

Elisabetta Canalis non ne sbaglia una. Nell’ultimo scatto si fa riprendere di spalle davanti allo specchio: la foto toglie il fiato.

Elisabetta Canalis continua a fare centro. La bella showgirl sarda ha uno charme invidiabile, unito ad un corpo perfetto. Su Instagram, dove il suo curioso nickname è @littlecrumb_ ama stupire i fan con foto super sensuali e artistiche.

Negli ultimi scatti, in particolare, mostra tutta la sua bellezza in intimo. Completini sexy, rigorosamente in pizzo o trasparenti nei punti giusti, sono i protagonisti dei suoi post bollenti, capaci di accendere anche gli animi dei follower indifferenti.

E come può passare inosservata? Eccola nell’ultima foto dove l’ex velina si fa riprendere in reggiseno, davanti allo specchio mettendo a fuoco il suo lato b monumentale: una bellezza intramontabile.

Elisabetta Canalis, il profilo Instagram è un sogno!

Per la Canalis, d’altronde, gli anni sembrano non passare mai. La bella modella sarda ha 42 anni, eppure a guardarla sembra una ragazzina. Merito del suo stile di vita salutare, accompagnato da un’attività fisica costante. Infatti il suo profilo pullula di video che mostrano i suoi workout impegnativi e allo stesso tempo estremamente sensuali: anche in questo caso i fan ringraziano.

Come in molti sanno oggi la nostra beniamina sarda non vive più in Italia. Attualmente si trova in America con la sua dolcissima figlia Skyler (anche lei protagonista del suo profilo) e il marito, il chirurgo Brian Perri. Eppure Elisabetta non dimentica le sue origini: spesso torna nella sua amata Sardegna portandosi dietro anche il resto della famiglia, innamoratissima come lei del Bel Paese.

In molti sperano di vederla ancora in tv: anche noi di Yeslife vorremmo vederla tornare sugli schermi italiani. Chissà se la nostra Eli non ci stia già pensando!