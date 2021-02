Emma Marrone e il suo angolo di paradiso: “Il mio posto del cuore” – FOTO

Emma Marrone condivide con il suo affezionato pubblico dei social un momento estremamente intimo con una dolce confessione

I tantissimi fan di Emma Marrone sanno perfettamente quanto la loro cantante preferita sia legata alla natura. Ciò che forse può sorprendere è che la cantante, nata in Toscana ma cresciuta in Salento, abbia eletto la campagna laziale a posto del suo cuore. Emma ha infatti condiviso su Instagram uno scatto in cui si lascia ritrarre proprio immersa nella magnifica natura che l’entroterra laziale sa regalare. Il suo abbigliamento sportivo dà perfettamente l’idea del relax che l’artista ha deciso di donarsi. Circondata infatti di alberi di pino e il verde acceso delle colline ad Emma non resta altro che concedersi la gioia di lasciarsi avvolgere da un caldo sole di fine febbraio. Il modo migliore per ricaricare le batterie dopo l’uscita dell’apprezzato lavoro “Pezzo di cuore” in compagnia dell’amica di sempre Alessandra Amoruso.

L’evoluzione artistica di Emma Marrone