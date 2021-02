Era a spasso con i genitori: una bimba di appena 7 anni è scomparsa durante una passeggiata.

Questa sera una triste notizia ha scosso Ventimiglia e non solo. Una bimba di appena 7 anni è scomparsa durante una passeggiata con i suoi genitori. La famiglia era in giro sul monte Pozzo, sulle alture di Bevera, quando è accaduto il triste fatto. Durante la discesa, il gruppo non ha più visto la piccola che avrebbe potuto cambiare percorso. I vigili del fuoco, insieme alla protezione civile e al soccorso alpino, hanno iniziato la ricerca. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coppia scomparsa a Bolzano: convalidato l’arresto per il figlio Benno

Scomparsa bimba di appena 7 anni: la svolta

LEGGI ANCHE -> Coniugi scomparsi a Bolzano: sul ponte tracce di sangue, i dettagli – VIDEO

Una giornata di svago e divertimento si è trasformata in un incubo per due genitori. Una famiglia stava passeggiando sul monte Pozzo, a Ventimiglia, quando una bimba di appena 7 anni è sparita nel nulla. La piccola, ad un bivio, potrebbe aver cambiato direzione non seguendo il gruppo. I vigili del fuoco hanno prontamente avviato le ricerche con squadre della protezione civile. Dopo poche ore, arriva la svolta. La bimba sta bene ed è stata trovata da alcuni volontari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter