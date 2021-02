La conduttrice Francesca Fialdini festeggia finalmente la bella notizia, chi sono gli ospiti al suo fianco in questo giorno tanto atteso?

E’ giunta finalmente la bella e tanto attesa notizia per l’incredibilmente solare conduttrice di Da Noi… A Ruota Libera, Francesca Fialdini. Dopo settimane trascorse a confrontarsi con uno dei timori più grandi, e per lo più condivisi da tutti in questo delicato periodo storico, è riuscita a vincere la sua positività e dunque ad uscire una volta per tute dal tunnel dovuto al contagio da coronavirus. E, per festeggiare la bella novella, Francesca ha invitato un’ospite d’onore.

Francesca Fialdini ed il via ai festeggiamenti spensierati con l’ospite d’onore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

“Sono risultata finalmente negativa al tampone“, una liberazione incontenibile. L’ospite d’onore è stato al contempo assunto per sancire il via ai festeggiamenti. Si tratta di una donna molto importante nella vita della conduttrice di origini toscane. “Ve lo dico così“, ha poi esordito Francesca nel suo ultimo post condiviso su Instagram. “Con la mia nonna Gianna che se la canta perché è felice“, ha continuato nella didascalia al video in cui la bellissima signora dimostra al pubblico della diretta interessata tutta la sua contentezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Una felicità che facilmente sembra sfociare in altrettanta ironia ed allegria, le note di una canzone popolare interpretate dalla nonna lasciano evincere un crescente spirito di rinascita e liberazione. “Non lasciatevi incantare dalle sirene di Ulisse..“, conclude poi il suo pensiero Francesca, ribadendo l’importanza di non lasciarsi ingannare e di mantenere alta la guardia sulla pericolosità del virus: adesso sconfitto.