Il ragazzo, 15 anni, è morto venerdì, 26 febbraio. La violenza continua a scuotere la banlieue della capitale.

Aymen, un adolescente di soli 15 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso venerdì 26 febbraio. La tragedia si è consumata a Bondy (Seine-Saint-Denis), nella periferia a nord-est di Parigi. Non è la prima volta che si sente nominare la banlieue della capitale francese per tragici eventi. Difatti, quest’ultima settimana è stata macchiata da costanti aggressioni e violenze per le strade dei sobborghi parigini. Nel dipartimento dell’Essone, nella regione dell’Ile-de-France, una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 13 anni sono stati uccisi in due episodi di risse tra bande rivali. Gli scontri sono avvenuti a due giorni di distanza: la ragazza è stata accoltellata all’addome da alcuni suoi coetanei; mentre il 13enne è morto accoltellato alla gola.

Il caso di Aymen

Secondo quanto riportano i media locali, due fratelli, 17 e 27 anni, si sono presentati alla polizia sabato 27 febbraio alle ore 9:00; lo ha annunciato il giorno stesso l’ufficio del procuratore di Bobigny in un comunicato stampa. Accusati dell’omicidio di Aymen, la coppia di criminali è stata arrestata. La vittima è stata uccisa da un proiettile in un centro ricreativo; lo sparo sarebbe partito a causa di un “diverbio”. L’intera periferia è ancora scioccata per l’accaduto e su Twitter, il sindaco di Bondy Stephen Hervé (LR) ha espresso la sua vicinanza ai familiari della vittima per il “dramma atroce”. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, quando i due criminali erano in scooter. Erano circa le 17:00 quanto all’improvviso “il passeggero ha impugnato l’arma da fuoco e l’ha puntata verso il minore, ferendolo mortalmente al petto”, riporta Le Point.

Numerosi abitanti della città dell’Ile-de-France si sono riuniti sulla scena del crimine per rendere omaggio alla vittima.

Fonte Le Point