La cantante Giusy Ferreri emoziona i suoi fan con uno scatto sensuale in camicetta pitonata: come si può dirle di no? Impossibile.

La grintosa interprete di amatissimi tormentoni estivi e di parole d’amore non semplici da dire, Giusy Ferreri, è alle prese con gli ultimi preparativi per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. In attesa di poter ascoltare il suo nuovo brano scritto appositamente per l’occasione, Giusy è attualmente impegnata con le prove ufficiali. Nel frattempo però ad incuriosire il suo sguardo creativo è un dettaglio impossibile da non notare in questa domenica di fine febbraio.

Leggi anche —>>> Giusy Ferreri, sotto l’albero gli auguri in un dolce abbraccio – FOTO

Giusy Ferreri in camicetta pitonata si conquista una soleggiata pausa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial)

Potrebbe interessarti anche —>>> Giusy Ferreri look da vamp, confessa: “Non riesco a farne a meno” – FOTO

Dopo il suo esordio nella prima edizione di X Factor, Giusy ha conquistato il cuore e le orecchie degli italiani grazie al suo timbro di voce inconfondibile. Una voce graffiata ed intensa a tal punto da esser definita, a distanza di anni e fin dai primi passi mossi nel mondo della musica, come la Amy Winehouse italiana. “13 secondi di intervallo tra un pensiero e l’altro. Fuori c’è il ☀️ Dentro c’è il Sole. Buona Domenica“, è la speranzosa didascalia che accompagna l’ultimo scatto condiviso dalla cantante su Instagram.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial)

Si tratta di un ritratto realizzato in primo piano dal professionale fashion photographer Cosimo Buccolieri. Qui la naturalezza di Giusy regna incontrastata. Assieme alla sua buona dose di sensualità, dettata dalla camicetta pitonata e dal look acqua e sapone che non manca di far breccia nel cuore dei suoi ammiratori. Un dettaglio di una giornata che risulta “soleggiata” davvero da tutti i punti di vista: “Tu il sole dal primo giorno per me!”.