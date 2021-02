Guenda Goria spiazza tutti da Barbara D’Urso: “Mamma e papà? Si amano ancora”. Durante questa puntata, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha detto la sua sui loro genitori

Guenda Goria è stata ospite da Barbara D’Urso oggi insieme a sua madre Maria Teresa Ruta e a suo padre Amedeo Goria. I due si sono lasciati tanti anni fa quando ha lei ha deciso di ribellarsi ai numerosi tradimenti di cui era vittima da parte di suo marito. Entrambi si sono rifatti una vita da allora, ma mentre lei era nella casa, Amedeo ha più volte rivelato di voler recuperare un rapporto insieme alla madre dei suoi amati figli.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Guenda Goria da Barbara D’Urso: “Mamma si arrabbia se lo dico, ma…”

Quando Barbara ha domandato a Maria Teresa se suo marito la ama ancora, lei ha detto di no ma Guenda ha fatto un sorriso strano. “Mamma si arrabbia se lo dico e mi dispiace per Roberto, nulla da togliere a lui, ma per strada mi fermano per dirmi che secondo loro c’è ancora un sentimento reciproco tra mamma e papà. Lui ora è entrato e neanche mi ha salutata, ha guardato soltanto lei. Io lo vedo. Credo che si amino ancora“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Una frase che nessuno si sarebbe aspettato da Guenda, che a quanto pare sogna di rivedere i suoi genitori insieme. Alba Parietti ci ha scherzato su, dicendo che potrebbero essere i prossimi Al Bano Carrisi e Romina Power.