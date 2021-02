Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 marzo: scontro tra Giuseppe e Armando

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 marzo: Giuseppe Amato trova lavoro al Paradiso. La cosa non piace ad Armando.

Al Paradiso c’è grande fermento: è in arrivo una nuova capocommessa. In un posto in cui i dipendenti sono uniti da una conoscenza tanto profonda, l’arrivo di una figura esterna genera strane reazioni. Nel frattempo il cuore di Agnese continua ad essere diviso tra la fedeltà al suo matrimonio con Giuseppe ed il suo grande amore per Armando. La sarta non sa che fare. A complicare la situazione si aggiunge inoltre l’incapacità di conciliare famiglia e lavoro, soprattutto quando Giuseppe la vorrebbe lontana dal paradiso. Ma ci sono delle sorprese in arrivo per la famiglia Amato.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 marzo: la nuova capocommessa

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che la nuova capocommessa porterà con sé un alone di mistero. Si chiama Gloria Moreau ed è una donna estremamente raffinata. Alla fine del turno, se ne andrà in taxi, suscitando grande curiosità nelle colleghe. Nel frattempo Vittorio e Gabriella discutono sui vestiti per la nuova collezione. La stilista propone un abito che il capo non approva. Riuscirà a spuntarla?

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Giuseppe troverà lavoro come magazziniere al Paradiso. Qui inizieranno i primi dissapori con Armando, tutt’altro che felice di dover lavorare fianco a fianco con il marito della donna che ama.