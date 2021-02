Ivana Spagna si confessa: ” Non vivevo più”. Cosa le sarà successo?

La cantautrice e scrittrice italiana, Ivana Spagna, si è confessata a Verissimo. “Non vivevo più”, cos’è che ha turbato la sua infanzia?

Ospite a Verissimo Ivana Spagna ha deciso di raccontarsi senza veli nel salotto di Silvia Toffanin. La cantante ha parlato della sua infanzia, purtroppo non spensierata, ma accompagnata dalla povertà. “Non avevamo soldi, ma siamo stati felicissimi” sostiene Ivana e ricorda con nostalgia i suoi genitori che le hanno donato anima e corpo, sostenendola anche quando a 16 anni ha deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica al naso. Un difetto fisico (a suo dire) che la condizionava parecchio.

“Non vivevo più” ammette Ivana, i suoi genitori l’hanno sostenuta anche in questa scelta e visto le irrisorie risorse economiche scelse l’anestesia locale per risparmiare sulla cifra dell’operazione. “Ho visto le stelle, sentivo tutto…Il giorno dopo ero la donna più felice del mondo”.

La madre di Ivana era gravemente malata ma ignara di tutto. Il baratro dopo la sua morte

Ivana Spagna continua a raccontare a Silvia Toffanin gli anni nei quali si è presa cura della madre malata, sempre a causa di un tumore la cantante aveva perso anche il padre e non si sentiva in grado di affrontare nuovamente quel calvario. “Aveva un tumore e non lo sapeva”, la cantante confessa che la madre non avrebbe sopportato moralmente e fisicamente la stessa malattia del marito.

Dopo la morte della madre Ivana ha sofferto di depressione, era pronta a compiere un gesto estremo togliendosi la vita ma è rinsavita grazie alla sua gatta che l’ha risvegliata dal torpore.