Jasmine Carrisi ha condiviso uno scatto favoloso: la figlia di Al Bano indossa una gonna cortissima e mostra le sue incredibili gambe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi 🦋 (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso. La ragazza, proprio come i genitori , ha deciso di entrare nel mondo dello spettacolo. La classe 2001 ha fatto il suo debutto ufficiale lo scorso anno pubblicando il brano ‘Ego’. La 20enne è stata anche coach insieme al padre a ‘The Voice Senior’, talent show di successo andando in onda lo scorso autunno.

Jasmine vanta un grosso seguito sui social network: il suo account ha ben 96mila followers. La figlia di Al Bano ama condividere scatti prorompenti e piccanti in cui mette in mostra la sua bellezza e la sua avvenenza. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo è decisamente delizioso: la gonna è troppo corta e mette in risalto le sue incredibili gambe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Brambilla in un posto incantevole, labbra irresistibili e bellezza sconvolgente – FOTO

Jasmine Carrisi, gonna troppo corta: che gambe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi 🦋 (@jasminecarrisi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Noemi Frerè, trasparenze favolose: davanzale da arresto cardiaco – FOTO

Jasmine, poco fa, ha mandato in estasi i suoi followers condividendo una foto incredibile. La ragazza sfodera tutta la sua bellezza e indossa una gonna cortissima che mette in risalto le sue gambe pazzesche. Il look casual e l’outfit sportivo sono semplicemente da applausi. Il post ha già superato quota 2mila cuoricini. “Questa è bellezza”, “Che carina”, “Love you”, “Sensuale, fantastica e bellissima”, “Sfolgorante ragazza”, “Splendida come il sole”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi 🦋 (@jasminecarrisi)

La piccola Carrisi, qualche giorno fa, ha stupito i suoi followers postando online uno scatto in cui indossava una canotta estremamente striminzita.