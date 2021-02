Jennifer Lopez, la festa più grande tra le braccia di lui: amore “Macho” – FOTO

Jennifer Lopez pubblica su Instagram una foto piena di amore e condivisione con il “Macho” della situazione: buona festa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

L’artista e superstar statunitense, Jennifer Lopez poche ore fa ha pubblicato su Instagram, una foto in formato “due piccioni e una capanna” con l’amato di sempre. Per lei è sempre una bella giornata, anche quando le cose non volgono nel verso giusto.

Basta pensare agli scatti in famiglia, dove Jennifer si immedesima nel ruolo di mamma a 360 gradi per i suoi figli. Tra giochi, mare e amore c’è sempre da pensare la vita, come un sogno bellissimo, da vivere col sorriso dei giorni migliori.

Solo così Lady Lopez poteva regalarvi qualche dose di buon umore in più, nella strenua speranza che tutto finisca quanto prima e si ritorni in fretta alla normalità. Nel frattempo, in Repubblica Dominicana cade il giorno dell’Indipendenza e lei non può in altro modo, che festeggiarlo così…

LEGGI ANCHE —–> Diletta Leotta, il fondoschiena più bello: i pantaloni che risaltano tutto – FOTO

Jennifer Lopez, l’abbraccio più intenso di sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

LEGGI ANCHE —–> Diana Del Bufalo, messaggio dolce ai fan: “Accettatevi come siete”

Nella vita di Jennifer Lopez, l’artista e cantante statunitense c’è sempre spazio per le emozioni più grandi. Quelle indescrivibili che ci riempiono il cuore di gioia e voglia di vivere. Lo stile, il portamento, la voglia di mettersi in mostra sono la più grande soddisfazione del suo destino professionale.

A braccetto con questi ingredienti vi è una “JLo” che riesce a trovare sempre un compromesso con la felicità. E quando ci sono di mezzo i figli e il marito, atleta, commentatore e analista del baseball americano, Alex Rodriguez.

In occasione della festa dell’Indipendenza della Repubblica Dominicana, la superstar di Castle Hill ha preferito la strada e l’espressione più pulita dell’amore, quella che solo tra due persone si può comprendere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez sente il desiderio che scorre nelle vene, mentre abbraccia lui e lo bacia intensamente. Lei è stupenda, si sente rinata sotto l’amore “Macho” e quale gioia se non questa, quella di regalare al mondo e ai suoi fan un bellissimo gesto di gratitudine verso la persona che si ama?