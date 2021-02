Justine Mattera, il ballo in piscina è vietato ai minori, che spettacolo – VIDEO

Justine Mattera riesce a strappare un sorriso ai suoi fan grazie ad un video in cui balla in una piscina completamente vuota

Justine Mattera conferma ogni giorno che passa di non essere semplicemente un bel faccino da ammirare su Instagram. La showgirl infatti ogni volta che condivide una foto oppure un video sul famoso social network riesce a distinguersi non solo per la bellezza ma anche per l’ironia e il messaggio che intende trasmettere. Le ultime immagini sono infatti condivise in occasione dell’impresa di Andrea Oriana, ex campione olimpico che proverà ad attraversare a nuoto il lago Titicaca in Perù immergendosi in acque che sfiorano appena i 12 gradi. Il video condiviso da Justine è stato realizzato per esprimere tutta la propria solidarietà e vicinanza allo sportivo. Un modo per essere vicini ad un impresa tanto ardita che è diventato un’occasione da condividere con gli amici per stare accanto ad Oriana che a 47 anni tenterà di battere le forze della natura.

Il video di Justine Mattera