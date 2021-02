La verace opinionista tv lascia tutti senza parole e con uno scatto sexy e provocante conquista il popolo di Instagram.

Karina Cascella è una personalità irriverente della televisione italiana, diventa famosa grazie alla trasmissione Uomini e donne. In realtà il suo approccio con il piccolo schermo c’è stato nel 2005 con Vero amore, la versione precedente di Temptation Island alla quale partecipò con il suo primo fidanzato Emanuele.

Nel 2013 nasce la figlia Ginevra dalla sua relazione con Salvatore Angelucci, conosciuto nella trasmissione di Maria De Filippi quando faceva il tronista. La scelta del giovane fu Paola Frizziero ma l’ex corteggiatrice notò subito un interessamento dell’opinionista nei suoi confronti che portò presto i due alla rottura.

Oggi Salvatore e Karina sono separati ma sono rimasti comunque molto amici come lo erano prima di fidanzarsi. E si definiscono una vera famiglia allargata.

In questo scatto si mostra incantevole con un abito corto rosso e un tacco a spillo che risalta le sue gambe lunghe e sinuose.

Alla soglia dei 40 anni scrive: “Da piccola immaginavo come potessi essere a 40 anni. Immaginavo di avere dei figli, un compagno, di costruire qualcosa di mio…”.

In un periodo storico così difficile spiega come sta vivendo questi momenti: “Io sono qui a sfidare il corso degli eventi, con un pizzico di sana follia e con tanta paura. Il cuore batte forte, il fiato è corto per l’agitazione e la voglia di rivalsa si fa strada dentro di me.”

L’annuncio di Karina Cascella

Ma chi è Karina Cascella? “Sono una donna come tante altre, che ha sofferto non poco nella vita, che ha perso tutto ad un certo punto e che ha continuato a perdere ciò che sognava, ma che si è rialzata ogni benedetta volta, con tante ferite, che piano piano sono guarite, magari non del tutto, ma che mi hanno permesso di continuare”.

E conclude con un annuncio importante: “Ho voglia di farvi conoscere anche un’altra parte di me, ho voglia di vedere i vostri sorrisi sotto quelle mascherine quando vi accoglierò nel nostro ristorante, e ho voglia di mostrare a tutti, cosa siamo stati capaci di fare, in un momento dove ad un certo punto, nulla o quasi ha avuto più senso.”

Infatti la bella Karina si è imbattuta in una nuova avventura: l’apertura di Matambre in provincia di Bergamo.