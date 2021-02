Laos, 20enne assolda killer per uccidere l’amante: oltre al denaro un’altra promessa

Una ragazza avrebbe assoldato un killer per far uccidere il suo amante, promettendogli anche un rapporto sessuale: arrestata insieme alla sua famiglia ed all’assassino.

Si chiamava Chandu Mahapur la vittima di un brutale omicidio che pare sia stato ordito dall’amante di 20 anni e dalla famiglia di quest’ultima. La ragazza avrebbe, infatti, assoldato un killer per eliminare l’uomo il quale, sposato, non voleva lasciare la moglie per stare con lei. La 20enne si sarebbe rivolta ad un uomo, Bharat Gurjar anch’egli arrestato ed amico della vittima, per compiere l’omicidio. Oltre a del denaro avrebbe promesso lui anche un rapporto sessuale.

Laos, ragazza assolda un killer per uccidere l’amante: arrestata insieme alla sua famiglia ed all’assassino

Chandu Mahapur, la vittima dell’efferato crimine registratosi lo scorso 25 febbraio nel Laos, pare intrattenesse una relazione extraconiugale con una ragazza di 20 anni. Proprio la giovane, riporta Times of India, si sarebbe rivolta ad un killer. A quest’ultimo, identificato dalla polizia come Bharat Gurjar, avrebbe promesso 1.50 kip laotiani ed un rapporto sessuale. Il movente del delitto sarebbe stato individuato nella rabbia della giovane poiché il suo amante, più volte, le avrebbe rappresentato di non voler lasciare la moglie.

A ricostruire l’accaduto il dipartimento anticrimine di Nagpur, il quale venerdì ha arrestato la 20enne, la sua famiglia ed il killer, peraltro amico della vittima, con l’accusa appunto di omicidio. Bharat Gurjar avrebbe ucciso Chandu in un modo brutale: prima gli avrebbe spaccato la testa e poi lo avrebbe sgozzato. In seguito, per occultare il delitto, avrebbe abbandonato il corpo in un frantoio in disusp nei pressi di Salaimendha. Il killer avrebbe attirato la vittima con un espediente: lo avrebbe invitato a bere.

A condurre la polizia dal killer dei filmati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza. La polizia ha arrestato la ragazza in qualità di mandante e la sua famiglia per aver collaborato.