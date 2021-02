Laura Cremaschi, un’esplosione di primavera: cosce pazzesche – FOTO

Laura Cremaschi porta la primavera su Instagram, vestito corto e stivali alti esibiscono le cosce pazzesche: magnifica

Laura Cremaschi irradia Instagram in un’esplosione di primavera che illumina i fan. In attesa della nuova edizione di Avanti un Altro, in previsione a partire dall’8 marzo, la Bonas continua a stuzzicare il suo milione di followers con gli scatti della sua prorompente bellezza. Forme capaci di perturbare l’animo dello spettatore, la showgirl esibisce le sue doti fisiche per uno spettacolo in grado di superarsi sempre.

LEGGI ANCHE -> Taylor Mega, la passerella in galleria: impossibile togliere gli occhi dal VIDEO

Laura Cremaschi baciata dal sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

LEGGI ANCHE -> Laura D’Amore, la Hostess più bella d’Italia è paradisiaca. Che forme. – FOTO

Laura Cremaschi sfoggia un outfit magnifico seduta in terrazza, ed è subito una potente esplosione di primavera su Instagram. Il vestito multicolor con stampa a fiori è dotato di maniche a sbuffo, gonna a balze e scollatura strategica sul generoso décolleté, per un effetto boho chic.

L’abito corto esibisce delle cosce da sogno, evidenziate ancor di più dagli stivali in pelle al ginocchio. A questi, la Cremaschina ha sapientemente abbinato la cintura in pelle che evidenzia il punto vita e fa intuire la perfetta silhouette a clessidra della quale è dotata. Un corpo pazzesco, esaltato dallo stile ricercato, elegante e femminile del look.

Offre poi il suo inconfondibile e delicato profilo, che mostra le labbra carnose, e la liscia chioma bionda in perfetta sintonia con il mood dell’abbigliamento. Baciata dal sole, illumina il social di bellezza e sensualità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

In poco tempo colleziona innumerevoli like, e i commenti rispecchiano l’adorazione che i fan provano per lei.