Live Non è la D’Urso riassunto 28 febbraio: Barbara annuncia la chiusura. Tra un mese il programma terminerà e tornerà la diretta di quattro ore di Domenica Live

Barbara D’Urso questa sera ha cominciato la puntata rivelando che tra un mese il programma finirà per lasciare spazio alla consueta diretta di 4 ore di Domenica Live. Come al solito c’è stata la parte dedicata alla cronaca e quella dedicata al covid e ai vaccini: si è parlato delle differenze tra Italia e Stati Uniti e di quanti dosi stanno raccogliendo ogni giorno da quando sono arrivati nel nostro Paese, pronti per combattere questa brutta pandemia con cui viviamo da un anno.

Live Non è la D’Urso: Walter Zenga rincontra i suoi figli

Walter Zenga ha rincontrato i suoi figli e sono andate in onda le immagini esclusive di quel momento. Nel drive in ha ripercorso la sua vita e rincontrato suo fratello. I Cugini di Campagna si sono rincontrati dopo sei lunghi anni dopo la loro ultima brutta lite. Intanto Giulia Salemi, eliminata dal Grande Fratello Vip, ha sfidato le cinque sfere, quattro di cui rosse e si è ovviamente parlato della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli nella casa più spiata d’Italia. Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si sono rincontrati dopo un po’ perché lui vuole recuperare un rapporto con lei.

Maria Teresa è stata sottoposta alla macchina della verità riguardo i suoi numerosi flirt durante la sua lunga carriera.