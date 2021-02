Live Non è la D’Urso chiude all’improvviso: Barbara lo annuncia in diretta

Live Non è la D’Urso si ferma: Barbara D’Urso lo annuncia in diretta. La conduttrice ha spiegato quello che sta girando sui social in questi ultimi giorni

Negli ultimi giorni sono circolate in rete tante news che riguardano il futuro del programma di Barbara D’Urso. Sono in tante le fonti ad aver rivelato che stesse per chiudere, un addio spiazzante che nessuno si aspettava soprattutto dopo il successo che ha ottenuto questa stagione. Dopo un po’ di giorni, Barbara ha voluto spiegare bene quello che sta succedendo e quali saranno le sorte del suo Live Non è La D’Urso. Non sta affatto per chiudere, ma si ferma per qualche mese.

Barbara D’Urso chiarisce lo stop del programma: chiude prima ma ritorna a settembre

Se vi stavate chiedendo cosa succede…#noneladurso pic.twitter.com/r8LDUgODbf — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 28, 2021

“Come sapete andremo avanti ancora per un mese, ci fermeremo qualche puntata prima e riprenderemo nella nuova stagione” ha rivelato Barbara questa sera, per spegnere una volta e per tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni sui social ma in particolar modo le gufate degli haters che hanno goduto di questa notizia. “Questo ci permette di tornare con la nostra diretta di oltre quattro ore di Domenica Live dove continueremo ad intrattenervi fino all’estate, poi nella nuova stagione torneremo con tutti i programmi“.

Ciò che non è chiaro al pubblico è il motivo per cui il programma chiude prima: l’importante per i telespettatori è che a prendere questo posto ci sarà comunque Domenica Live, che torna con la diretta prolungata che mancava tanto ai telespettatori.