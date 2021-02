Il ritorno della cantante Luisa Corna si rivela come una bomba di carisma e sensualità, poi la rivelazione: nessuna è come lei.

La magnetica cantante ed attrice, Luisa Corna, annuncia il suo ritorno sul palcoscenico della musica italiana con grande enfasi. Dopo il primo grande successo riscontrato sul palco dell’Ariston al fianco di Fausto Leali nel 2002, quasi a vent’anni di distanza e con molteplici progetti canori nel mezzo, adesso pare che sia per lei il momento di dare una svolta decisiva. Luisa, nel suo nuovo album composto da dieci brani, desidera parlare di cose vere.

L’atteso ritorno canoro di Luisa Corna: LE COSE VERE

E’ finalmente il turno di Le Cose Vere. Un progetto che ha avuto una lunga gestazione, tre anni di lavoro e di interpretazione, attraverso i quali l’artista canora guidata dalle sue ispirazioni, come da alcuni compagni di viaggio nella scrittura, è riuscita a dar vita ad un nuovo inizio continuando ad affermarsi per ciò che è nel profondo: un vera ed autentica cantante.

Tra quell’Angolo Di Cielo, che sarà il primo brano ad esordire per gli ascoltatori, e a seguire Col tempo Imparerò, si evince una piacevole delicatezza nella scelta dei titoli ed un significato invece che, secondo il parare dei suoi fan, potrebbe anche superare il fascino abitudinario delle hit sanremesi.

Ad ogni modo, oltre alle novità in concomitanza con la pubblicazione nella giornata di ieri del suo nuovo album, Elisa mostra anche sul suo profilo Instagram un nuovo look primaverile, che ad osservarla sembra infondere speranza ed al contempo spensieratezza. Il parere degli ammiratori è chiaro: “nessuna è come te“.