Martina Colombari, la FOTO con il figlio è emozionante. Lei bellissima

Martina Colombari ha condiviso uno scatto in cui è in compagnia di suo figlio Achille: lei è sempre bellissima.

Martina Colombari è un’attrice e conduttrice amatissima dai telespettatori italiani. La bellezza della nativa di Riccione non è mai passata inosservata: nel 1991 fu infatti eletta Miss Italia. La classe 1985 è apparsa in pellicole come ‘Paparazzi’, ‘Quelle che le ragazze non dicono’ e ‘Barbara ed io’, in serie televisive come ‘Carabinieri, ‘Un medico in famiglia’, ‘I cesaroni’ e ‘Don Matteo 7’.

Martina è molto seguita sui social network. La 45enne ama condividere scatti incredibili su Instagram in cui mette in mostra la sua bellezza incredibile e la sua sensualità fuori dal comune. La Colombari, poco fa, ha condiviso uno scatto in rete in cui è presente anche suo figlio Achille.

Martina Colombari, foto con suo figlio. Lei bellissima

Martina, poco fa, ha deliziato il suo pubblico condividendo uno scatto strepitoso. La splendida 45enne è in compagnia di suo figlio Achille. I loro occhi sono dotati di un colore incredibile e sono praticamente uguali. Il ragazzo ha preso qualcosa sia dal padre (Costacurta) sia dalla madre.

“Né avanti né indietro. Accanto”, questo il messaggio toccante che la Colombari ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 20mila cuoricini e numerosi commenti. “Come è cresciuto Achille”, “Che Dio vi benedica, sei una mamma speciale”, “Bello come la sua splendida mamma”, “Molto belli, lui assomiglia tanto al suo papà”, si legge.

Martina, qualche giorno fa, fece impazzire tutti con uno scatto seducente: la 45enne indossava un vestitino cortissimo con gambe meravigliose in bella vista.