Ecco tutti gli ingredienti utili per creare una maschera schiarente per capelli efficace e dall’effetto WOW!

Molto spesso il desiderio di molte donne è quello di schiarire un po’ i capelli senza andare a stravolgerli del tutto. Potete andare ad utilizzare dei prodotti naturali, invece di ricorrere a trattamenti dal

parrucchiere.

Questo è utile non solo dal punto di vista salutare in quanto molto spesso questi trattamenti prevedono l’utilizzo di prodotti chimici che, a lungo andare, possono andare a rovinare i capelli, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico.

Maschera schiarente capelli fai da te: ingredienti

Questi trattamenti hanno dei costi molto alti. Per fortuna esistono molti metodi del tutto naturali che possono andare a schiarire i capelli in modo molto semplici. Questi metodi sono utili perché vi permetteranno di utilizzare degli ingredienti che andranno sicuramente a fare del bene ai vostri capelli.

Uno dei metodi principali per andare a schiarire i capelli è sicuramente l’utilizzo della camomilla. Se

dopo lo shampoo andate ad applicare un infuso di camomilla, i risultati saranno davvero sbalorditivi. Creare

un infuso è molto semplice. Non dovrete far altro che inserire in un contenitore due bustine di camomilla e

dell’acqua naturale e portare tutto ad ebollizione. Dopodiché dovrete lasciar raffreddare il tutto e

cospargere l’infuso sui capelli e lasciarli asciugare in modo del tutto naturale.

Un altro metodo davvero ottimo per schiarire i vostri capelli prevede l’utilizzo della birra. Se sarete

costanti dell’applicazione della birra sul vostro cuoio capelluto, andrete a creare dei veri e propri colpi di

sole. Tuttavia, a differenza della camomilla, dovrete applicare la birra prima dello shampoo.

L’applicazione è molto semplice non dovrete far altro che comprare una normale birra chiara e versarla in

una bacinella in modo che si venga a perdere la quantità di gas presente. Dopodiché potete andare ad

immergere i vostri capelli nella bacinella e andare a bagnarli del tutto. Poi. aiutandovi con un asciugamano, potete avvolgere i vostri capelli e lasciarli asciugare per circa 60 minuti.

Una volta trascorso il tempo, potete anche passare a lavare la vostra chioma con il vostro shampoo preferito. In questo modo avrete un risultato assicurato.