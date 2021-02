Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare una maschera fai da te efficace, super luminosa e performante.

Una delle cose più importanti è avere la pelle del viso luminosa. Un viso luminoso, infatti, è sicuramente più

bello e cattura l’attenzione. Tuttavia questo desiderio molto spesso si va a scontrare con la realtà. Infatti

molto spesso la stanchezza, lo stress, l’ansia oppure una errata alimentazione vanno a rendere la pelle

sempre più opaca e grigia.

Per fortuna, però, esistono molti rimedi del tutto naturali e che non vanno ad incidere sul nostro bilancio

economico che possono andare a risolvere o a diminuire questo problema. Potete decidere di

preparare delle creme o delle maschere per il viso in modo da andare a coccolare la vostra pelle ridandole lo splendore di un tempo.

Ingredienti per creare una maschera per avere la pelle luminosa

Gli ingredienti principali con cui potete creare delle maschere sono facili da trovare in commercio, anzi

molti di questi sono già presenti nella dispensa di ognuno di voi.

Potete creare una maschera che può ridare luminosità al vostro viso utilizzando, ad esempio, del pomodoro

e dello yogurt. Questi due ingredienti riescono facilmente ad avere un effetto esfoliante sulla pelle e

ad eliminare le cellule morte e ridare nuova vita alla vostra pelle.

Non dovete fare altro che frullare 2 pomodori e mescolarli con due cucchiai di yogurt bianco ed applicare il composto ottenuto sulla vostra pelle lasciandolo agire per almeno 10 minuti. Al termine potete risciacquare con abbondante acqua calda.

Anche il miele e il limone sono davvero utili per creare una maschera che ridarà vita nuova alla vostra pelle.

Il limone, grazie alla sua acidità, è anche un potente antibatterico. Per crearla non dovete far altro che

mescolare 2 cucchiaini di miele con il succo di mezzo limone. Una volta ottenuto un composto omogeneo e

che non presenti grumi, potete applicarlo al vostro viso e lasciarlo in posa per non più di 20 minuti.

Questo perché la forte acidità del limone può andare ad irritare le pelli più sensibili. Ora non vi resta che sfoggiare il vostro sorriso migliore perché nulla rende più luminoso il viso di un grande sorriso.