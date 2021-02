Weston Mckennie è rimasto in panchina per tutto il primo tempo durante la partita Verona-Juventus. A distrarlo il lato b della Leotta.

Un Weston Mckennie distratto durante la partita Verona-Juventus di ieri. Il centrocampista juventino, rimasto in panchina per tutto il primo tempo, è stato colto intento a osserva un particolare. Nulla a che fare con il pallone e i passaggi tra i colleghi. A distrarlo è la bellezza della giornalista Diletta Leotta intenta a commentare per Dazn la partita nei pressi della panchina della Juventus. In particolare è il lato B dell’affascinante conduttrice a catturare la sua attenzione. Le telecamere hanno ripreso lo sguardo di Weston imbambolato e a bocca aperta.

Il look aderente indossato da Diletta ha conquistato il calciatore. Per seguire la partita al Bentegodi di Verona, ha scelto chiodo di pelle corto e pantalone stretto color carne. Già la settimana scorsa la conduttrice aveva catturato gli sguardi dei rossoneri durante il derby a Milano. Un fotografo aveva immortalato i calciatori rapiti dal suo fondoschiena. In quell’occasione indossava un pantalone bianco.

Diletta Leotta: regalo inaspettato dal presidente del Verona

Cambio di abito per la Leotta per il match di ieri ma il copione si ripete. McKennie pronto a entrare il campo per sostituire Aaron Ramesy è stato distratto dalla silhoutte della giornalista. Uno scatto della scena riassume la situazione. Ritratta l’espressione del calciatore stupito davanti al lato b della Leotta.

Un’immagine che è diventata virale e ha generato ironia tra i seguaci dei bianconeri. Ieri la delusione per il pareggio e per l’allontanarsi dello scudetto. Ma la foto tira su il morale diventando oggetto di comici meme.

Intanto nelle storie di Instagram la Leotta svela il regalo con la quale l’ha omaggiata il presidente del Verona Maurizio Setti. Prima della partita le ha regalato una maglia gialloblu con sopra stampato il suo nome.