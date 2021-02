Isola dei Famosi, grande sfida per Ilary Blasi: “Sarà complicata”

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi partirà lunedì 15 marzo, ma non saranno rose e fiori. Per Ilary Blasi, si tratterà di una prova estremamente complicata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Il giornalista Giancarlo De Andreis, nel nuovo numero di DiPiù Tv, non ha nascosto le perplessità in merito alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al via il prossimo 15 marzo, il reality vanta di un cast indubbiamente eccezionale, nonché di una padrona di casa che ha già acquisito esperienza in materia: si tratta di Ilary Blasi, già conduttrice del Grande Fratello Vip. L’Isola dei Famosi partirà tuttavia da circostanze sicuramente non favorevoli. Gli impedimenti e le difficoltà nella realizzazione del programma sono stati molti, tanto che De Andreis ha definito in questi termini l’edizione: “Sarà complicata“.

LEGGI ANCHE —> L’Isola dei Famosi, disdetta per Ilary: sarà di nuovo posticipata

Isola dei Famosi, edizione complicata: il parere di Giancarlo De Andreis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

LEGGI ANCHE —> Isola dei famosi 2021, le opinioniste saranno: Lamborghini e Zanicchi

Giancarlo De Andreis, nelle pagine di DiPiù Tv, non ha nascosto le proprie reticenze a proposito dell’imminente edizione dell’Isola dei Famosi. La pandemia, che ha richiesto un’organizzazione estremamente rigida, ha sicuramente apportato molte modifiche alle norme che regolamentano il reality. Tuttavia, superati gli ostacoli, l’avventura dei naufraghi in Honduras è pronta a decollare.

Ilary Blasi, per la prima volta al timone del programma, sarà affiancata da due opinioniste d’eccezione: si tratta di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. De Andreis, a proposito della moglie di Totti, ritiene che la conduttrice abbia “trovato il programma giusto per valorizzare le sue qualità“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Il cast della nuova edizione, peraltro, è composto da personaggi famosissimi, a partire dall’allenatore ed ex calciatore inglese Paul Gascoigne. Il pubblico di Canale Cinque, che proprio domani assisterà alla finalissima del Grande Fratello Vip, non vede l’ora di godersi l’entusiasmante avventura dei naufraghi.