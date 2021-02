Omicidio Ilenia Fabbri, spunta agghiacciante testimonianza

Una donna nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza lo scorso 6 gennaio, avrebbe rilasciato agli inquirenti un’agghiacciante testimonianza.

Proseguono le indagini sul brutale omicidio di Ilenia Fabbri, la donna sgozzata in casa lo scorso 6 febbraio. Per la sua morte attualmente risulta indagato l’ex marito Claudio Nanni in concorso con persona ancora non identificata. Nell’ambito dell’inchiesta sarebbe spuntata un’altra agghiacciante testimonianza di un’amica la quale ha riferito agli inquirenti che il 53enne una volta le avrebbe fatto una macabra richiesta.

Leggi anche —> Omicidio di Ilenia Fabbri, le immagini del killer nei video di sorveglianza

Omicidio Ilenia Fabbri, donna rilascia importante testimonianza: la richiesta che le fece Nanni

Leggi anche —> Omicidio Ilenia Fabbri, compagno rivela toccante particolare della loro vita privata

“Conosci qualcuno che possa fare del male a mia moglie?”, questo quanto avrebbe detto tempo addietro Claudio Nanni ad una donna, ora sentita dagli inquirenti nell’ambito delle indagini sulla morte di Ilenia Fabbri.

Stando a quanto riporta la redazione di Leggo, la macabra richiesta di Nanni sarebbe avvenuta nel 2019. L’odierno accusato di omicidio in concorso con ignoti, riferisce la donna, avrebbe esternato tale richiesta durante uno sfogo in merito alla causa civile che aveva con la ex moglie.

Il 53enne, afferma sempre la donna, avrebbe affermato che Ilenia Fabbri voleva rovinarlo, chiedendogli molto denaro. Pare, infatti, che la vittima del brutale omicidio lo avesse citato in Tribunale per ottenere una somma pari a quasi 100mila euro, a titolo di stipendi non versati. Per un periodo pare che Ilenia avesse lavorato con il marito, ma che per queste attività non fosse stata retribuita. La testimone, afferma Leggo, alla folle richiesta dell’uomo avrebbe risposto: “Ma stai scherzando? Tu sei fuori”.

A quanto pare dalle informazioni trapelate, dichiarazioni di tal genere sarebbero state rese anche da un’altra persona. Si sarebbe trattato sempre di una donna, legata in passato al Nanni. La redazione di Leggo, riferisce che anch’ella avrebbe riferito agli inquirenti di sfoghi violenti dell’uomo nei confronti dell’ex moglie. Nello specifico, pare che una volta il 53enne avrebbe detto che prima o poi avrebbe mandato qualcuno a “farle la festa”.

Agli atti vi sarebbero altre testimonianze del medesimo tenore che confermerebbero la circostanza per la quale Claudio Nanni in più occasioni, direttamente o indirettamente, avrebbe minacciato la donna. Una persona molto vicina alla vittima avrebbe affermato che poco prima di morire Ilenia Fabbri si sarebbe confidata con lei, rappresentando paura e timore. La donna si sentiva minacciata ed a dire della testimone, pare le avesse confessato di voler fare testamento nei confronti della figlia. Nessun documento, però, ad oggi è stato rinvenuto dagli inquirenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per l’omicidio di Ilenia Fabbri gli investigatori sarebbero sulle tracce di un uomo che è stato visto uscire dall’abitazione della vittima dopo il suo brutale omicidio.