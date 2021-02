Patrizia Pellegrino distrutta dal dolore: “Ho un tumore”.

Patrizia Pellegrino rivela di aver vissuto un periodo da dimenticare, in un’intervista a DiPiù. La showgirl deve affrontare un altro problema, un tumore al rene sinistro.

Patrizia Pellegrino confessa che le hanno diagnosticato un tumore al rene sinistro. La showgirl spiega che ha approfondito il malessere con degli esami dopo aver trovato nelle urine ha trovato tracce di sangue, inizialmente le è stata diagnosticata una semplice cistite, ma il suo sesto senso le ha detto di andare oltre. Purtroppo la tragica notizia dopo un’ecografia e una Tac: “C’è un tumore, anche brutto a guardare la forma…è da togliere il prima possibile”.

Appena appresa la notizia le è crollato il mondo addosso, tornata a casa ha comunicato il triste messaggio ai figli che l’hanno stretta forte per darle conforto.

Patrizia Pellegrino operata d’urgenza di tumore

Dopo aver ricevuto la triste notizia, in poco tempo, Patrizia è finita sotto i ferri. Le è stato asportato l’intero reno sinistro per sicurezza. La showgirl è ancora sotto shock ed ha il timore che l’incubo non sia finito, è tornata a casa ma si sta adattando a questo nuovo cambiamento e ai dolori fortissimi.

Auguriamo a Patrizia Pellegrino una pronta guarigione sperando che questo sia solo un triste e brutto ricordo da dimenticare.