Polina Malinovskaya, bellezza irresistibile in bikini, la mercanzia è in primo piano – FOTO

Polina Malinovskaya è irresistibile in bikini: espone tutta la mercanzia e conquista il pieno di likes

La modella bielorussa, che su Instagram vanta di un seguito pari a 2,3 milioni di followers, non perde mai l’occasione di sfoggiare degli outfit irresistibili per il pubblico del web. Classe 1998, a soli 16 anni si è trasferita in Italia per affermarsi nel mondo della moda. Fin da subito, Polina è riuscita ad acquisire notorietà mediante i social network, in particolare grazie ad Ask e Instagram.

Ad oggi, il volto della giovane è uno dei più richiesti dai maggiori brand del settore, e la popolarità le ha permesso al contempo di accrescere il suo seguito sui social. Seguito che, con costanza e devozione, la Malinovskaya delizia attraverso scatti seducenti.

Polina Malinovskaya, il bikini è a luci rosse: curve esplosive

Il bikini sensazionale sfoggiato da Polina Malinovskaya ha mandato gli utenti di Instagram in visibilio. Nella fotogallery da poco condivisa, la modella è distesa sensualmente su una sdraio, con il sole che illumina in maniera estremamente provocante le curve divine. In un susseguirsi di pose e angolature strabilianti, il fisico della 22enne bielorussa non può non balzare all’occhio.

Il bikini a triangolo, color nude, fa pendant con la pelle chiarissima di Polina, il cui fascino è davvero irresistibile. Le labbra carnose e i lunghi capelli biondi sono una visuale paradisiaca per i followers, che sembrano apprezzare particolarmente le foto postate dalla modella.

“Davvero una bellissima ragazza“, “Splendida“, “Meraviglioso scatto“: questi sono solo alcuni dei commenti dei fan. Lo scatto, in breve tempo, ha già raggiunto quota 66mila likes.