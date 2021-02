Quanto guadagna Enock Barwuah? I conti in tasca all’ex concorrente del GF Vip

Enock Barwuah. Facciamogli i conti in tasca. Quanto guadagna il calciatore, fratello di Mario Balotelli, ed ex concorrente del GF Vip?

Abbiamo conosciuto meglio Enock Barwuah in quanto è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality Grande Fratello vip. Purtroppo, è stato eliminato nella puntata del 30 novembre scorso. Enock, classe 1993, è nato a Palermo ma è originario del Ghana.

È il fratello più giovane di tre anni del calciatore Mario Balotelli, del quale ha seguito le orme. Fin da bambino, infatti, si è appassionato al calcio, capendo che la sua strada fosse proprio quella di diventare un fuoriclasse. Pur avendo diversa attitudine e fortuna rispetto al fratello maggiore, Enock sta portando avanti la sua carriera avendo militato in Inghilterra, Malta e successivamente in Italia nelle serie minori. È stato in forza al Rapallobogliasco, al Foligno calcio, al Pavia e all’ U.S.D. Caravaggio.

Ha destato scalpore in passato la sua partecipazione ai mondiali delle nazionali non riconosciute poiché era presente nella rosa della formazione della Padania. Tuttavia, Enock Barwuah ha precisato la sua volontà di rimanere estraneo alle dinamiche politiche. L’unico obiettivo è sempre stato quello di giocare a calcio.

Quali sono i guadagni di Enock? Scopriamo insieme.

Quanto guadagna Enock Barwuah?

Com’è noto, i guadagni di un calciatore che milita nelle serie minori sono decisamente meno cospicui rispetto a quelli di un atleta della lega maggiore. Enock Barwuah, facendo parte di una squadra della serie D, non può raggiungere cifre stellari ma, di certo, di tutto rispetto: si parla di circa 30mila euro annui, considerando anche rimborsi e indennità.

Tuttavia, è giusto precisare che la partecipazione al Grande Fratello vip ha portato decisamente ulteriori benefici alle tasche del giovane di origine ghanese. Infatti, il suo profilo Instagram sfiora i 400 mila follower e molti dei suoi post sono sponsorizzati da brand prestigiosi che pagano le sue prestazioni sul web. Inoltre, è risaputo che i concorrenti del popolare reality di Canale 5 ottengono un compenso settimanale per la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia. Non è noto il cachet del giocatore, ma si sa che questa cifra varia a seconda della fama del personaggio in questione. Si calcola che i compensi per i vip presenti nella competizione si aggirino in media intorno ai 10mila euro a settimana (fonte Money.it).