Raimondo Todaro, la rivelazione a Marco Liorni: “ho questa debolezza”

Raimondo Todaro, a ItaliaSì, svela un particolare personale e confessa la sua debolezza, di cosa si tratta?

Raimondo Todaro è un noto ballerino e insegnante di danza della televisione, parte importante del cast di Ballando con le Stelle, ma non solo. Per il talent game del programma Il Cantante Mascherato ha dimostrato le sue doti come responsabile della coreografia delle performance. Oltre alla danza, è un personaggio molto apprezzato dal pubblico, infatti è anche opinionista di ItaliaSì! da settembre scorso.

Raimondo Todaro rivela: “ho questa debolezza”

Proprio nel corso della puntata di ItaliaSì, Raimondo Todaro ha rilasciato una confessione al conduttore Marco Liorni. E come spesso accade nel periodo che precede la programmazione di Sanremo, l’argomento trattato era proprio il Festival.

Il soggetto della rivelazione è una delle concorrenti in gara, per la quale ha confessato di avere un debole molto forte. Si tratta di Arisa, che a Sanremo ha già vinto numerosi riconoscimenti. Tra questi, nel 2009 si classifica al primo posto nella categoria delle nuove proposte con il brano “Sincerità“, e nel 2014 nella sezione Campioni con “Controvento“.

Ma Todaro non ha sottolineato solo le innegabili doti artistiche della cantante, che stima moltissimo. Bensì l’umanità che la contraddistingue e che ha avuto modo di conoscere e riscontrare a Il Cantante Mascherato: “è una persona che adoro al di là delle doti musicali che tutti conosciamo“.

Ha poi rilasciato un’altra dichiarazione sui partecipanti al Festival, ammettendo una viva curiosità nei confronti della giovane e fresca band dei Maneskin, uscita dal talent show X Factor.

Il tempo scandisce gli ultimi momenti di attesa, che coinvolgono proprio tutti, telespettatori e personaggi di spettacolo. Il fatidico momento arriverà il 2 marzo, data di inizio del Festival, opportunità di gioia e condivisione, oltre che musica.