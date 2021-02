Le pagelle ed il tabellino della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra Roma-Milan, appena terminata.

Inizia bene il Milan che domina la gara nei primi minuti di gioco con una Roma apparentemente in difficoltà Al 9′ viene annullato un gol a Ibrahimovic per posizione irregolare e lo stesso avviene al 28′ con il gol di Mkhitaryan stavolta giudicato irregolare per un fallo iniziale.

I rossoneri riescono a passare in vantaggio al 42′ con il rigore concretizzato da Kessie, per un fallo di Fazio su Calabria.

Si riaprono le speranze per i padroni di casa al 50′ con un gran desto a giro di Veretout che realizza il suo decimo gol in Serie A.

Non passano neanche 8′ sul cronometro di Guida che il Milan torna in vantaggio con Rebic che segna con un gran sinistro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Milan-Inter 0-3, strapotere nerazzurro a San Siro: il tabellino e le pagelle della gara

Roma-Milan: il tabellino e le pagelle della gara

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> La Roma si lascia beffare dal Benevento con un pareggio a reti bianche

La Roma dunque non sfrutta l’occasione per scavalcare la Juventus e tornare al terzo posto in classifica. Punti utili invece per il Milan che accorcia di nuovo le distanze sui cugini neroazzurri e si porta a -4 dalla vetta.

ROMA (3-4-2-1): Pau López 6; Mancini 5, Cristante 5.5, Fazio 5.5 (62′ Bruno Peres 6); Karsdorp 6, Villar 5.5 (70′ El Shaarawy 6), Veretout 7 (79′ Diawara sv), Spinazzola 6.5; Lo. Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 6; Mayoral 5.5 (79′ Pedro sv). A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Kumbulla, Pastore, C. Pérez. Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 7, Kjær 6.5, Tomori 7, Theo Hernández 6.5; Tonali 6, Kessié 7; Saelemaekers 6.5, Çalhanoğlu 6 (45′ Brahim Diaz 5.5), Rebić 7 (66′ Krunic 6); Ibrahimović 5.5 (56′ Rafael Leao 5.5). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Dalot, Romagnoli, Meïte, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Krunić. Allenatore: Pioli.

MARCATORI: 43′ rig. Kessié, 50′ Vertetout, 58′ Rebic

AMMONITI: Fazio, Saelemaekers, Mkhitaryan, Calabria, Pellegrini, Castillejo

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nella prossima gara di Serie A, la Roma affronterà la Fiorentina all’Artemio Franchi nel turno infrasettimanale di mercoledì alle 20:45. Il Milan invece ospiterà nello stesso giorno l’Udinese.