Sabrina Salerno ipnotica, il suo sguardo è un incantesimo- FOTO

La cantante e showgirl Sabrina Salerno, l’incantesimo dei suoi occhi ti lascia senza scampo: bellezza magnetica irresistibile

Sabrina Salerno è una bellezza davvero intramontabile. A un passo dai 53 anni, sembra proprio non subire le conseguenze del tempo. Nata a Genova il 15 marzo del 1968, ha esordito giovanissima nel mondo della musica. Presto conquistato il successo, ha raggiunto anche le classifiche estere, sfondato in televisione e al cinema. Icona di sensualità prorompente negli anni ’80, non ha mai smesso di rappresentare il sogno proibito di molti uomini.

Sabrina Salerno, l’incantesimo del suo sguardo

Grazie alle generose curve che da sempre la contraddistinguono, e alla semplicità che la caratterizza, Sabrina Salerno è sull’onda della popolarità da 40 anni. Molto attiva sui social, dove è seguitissima, la cantante vanta 780 mila followers, pronti ad ammirare gli scatti che posta quotidianamente. Forme generose e sguardo magnetico, il soggetto delle sue diapositive è la sua magnifica immagine, seducente ed ammaliante.

L’ultimo scatto illumina letteralmente il social, Sabrina incanta i fan baciata dal sole. La maglietta bianca, che permette di intuire il décolleté, spicca sull’abbronzatura. Ma è il suo viso a catalizzare l’attenzione, dove regna lo sguardo sovrano. Magnetico, quasi felino, ipnotizza lo spettatore e lo getta in un incantesimo permanente. Sprigiona femminilità e fascino, che con il sorriso candido e gentile, le conferiscono una squisita nota di dolcezza

Totalizza più di 30 mila like e una serie di elogi senza fine “Magnifica”, “Unica”, “Bellezza eterna”. Come il suo successo, che continua a brillare.