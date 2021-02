La meravigliosa cantante, showgirl e attrice italiana pubblica una foto con un look da urlo: non ce n’è per nessuna!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Nella didascalia la Salerno scrive: “Impaziente come sempre…“.

Sabrina indossa una canottiera trasparente in pizzo, che non nasconde il reggiseno sotto: impossibile non farci cadere l’occhio!

Sotto di essa, ha abbinato un paio di shorts e, per arricchire il look, ha aggiunto molti accessori al collo, al polso e alle dita.

La posa è sensuale e le segna il punto vita: il post ha ottenuto più di 23.000 like e 500 commenti in tre ore!

LEGGI ANCHE >>> Sabrina Salerno ipnotica, il suo sguardo è un incantesimo- FOTO

Sabrina Salerno evitata dagli uomini: “Cercavo l’amore, ma non mi si filava nessuno“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE >>> Sabrina Salerno sempre più esplosiva, maglia scollata e sguardo intenso: meravigliosa – FOTO

Nel corso della trasmissione I Lunatici, su Rai Radio2, Sabrina ha raccontato al pubblico in ascolto che negli anni ’90 veniva evitata dagli uomini: “Non ho mai rischiato di perdere la testa, l’ho sempre avuta sulle spalle. Ma in quel periodo di grande lavoro, ero alla ricerca del principe azzurro, cercavo l’amore, ma non mi si filava nessuno. Non mi si filava nessuno, lo giuro, mi innamoravo di persone che mi evitavano, mi sentivo molto sola. Mi dicevo che se il prezzo del successo era quello, forse non ne valeva la pena“.

E ancora: “Il primo fidanzato serio l’ho avuto nel ’91, poi nel ’92 mi sono messa con mio marito. Negli anni ’80 ero desiderata superficialmente, ma poi nella mia vita c’era il vuoto“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Infine aggiunge: “Quelli che mi piacevano e non mi filavano, poi sono tutti tornati. Anni dopo ci hanno provato, ma gli è andata male“.