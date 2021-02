Fischio finale a Marassi, dove si è concluso il lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A Sampdoria-Atalanta: il tabellino e le pagelle.

Termina con la vittoria dell’Atalanta per 0-2 sulla Sampdoria a Marassi il lunch match della 24esima giornata di Serie A. Il punteggio si sblocca pochi minuti prima dell’intervallo con gli ospiti che passano in vantaggio grazie ad una rete di Malinovskyi. Il centrocampista ucraino, riceve da Muriel e, dopo essere entrato in area di rigore, spara un sinistro di potenza che si insacca all’incrocio dei pali alle spalle di un incolpevole Audero. Al 70′ Gosens raddoppia e chiude i conti: cross dalla destra di Maehle e zampata ravvicinata sul secondo palo dell’esterno nerazzurro che riesce ad anticipare due avversari.

Leggi anche —> Verona – Juventus: il tabellino e le pagelle della gara

Sampdoria-Atalanta: il tabellino e le pagelle del lunch match a Marassi

Leggi anche —> Atalanta – Real, il tabellino e le pagelle della gara

Un successo importante per la squadra di Gasperini che sale al quarto posto in classifica e aggancia la Juventus, che ieri ha pareggiato nell’anticipo serale contro il Verona, in attesa della Roma, impegnata nel posticipo di stasera contro il Milan. I blucerchiati, invece, rimangono in decima posizione a quota 30 punti.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 6,5; Bereszynski 5,5, Yoshida 6,5, A. Ferrari 6, Augello 6; Damsgaard 6,5 (67′ Candreva 5), Ekdal 6, Thorsby 5,5, Jankto 5,5 (67′ Ramirez 5,5); Verre 5,5 (61′ Keita 5,5); La Gumina 5,5 (61′ Quagliarella 5,5). A disposizione: Letica, N. Ravaglia, O. Colley, Tonelli, Regini, Askildsen, Leris, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri 5,5.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6,5; Toloi 6, Romero 6,5, Palomino 6; Maehle 6,5, de Roon 6,5, Freuler 6, Gosens 7; Pasalic 5,5 (59′ Pessina 6,5), Malinovskyi 7,5 (83′ Miranchuk s.v.); Muriel 6,5 (59′ Ilicic 6). A disposizione: Gollini, Rossi, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Kovalenko, Lammers, D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini 6,5.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Reti: 40’ Malinovskyi (A), 70′ Gosens (A).

Ammoniti: 10’ Freuler (A), 47’ Toloi (A), 63′ Ekdal (S), 81′ De Roon (A).

Espulsi: –

Note: 0’ e 3′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Malinovskyi (A).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Atalanta e Sampdoria torneranno in campo mercoledì sera alle 20:45 per il turno infrasettimanale. La Dea ospiterà il Crotone a Bergamo, mentre i blucerchiati saranno impegnati nel derby della Lanterna contro i cugini rossoblù del Genoa.