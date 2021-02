Sanremo 2021, il significato della canzone di Madame “Voce”

Il 2 marzo Madame porterà sul palco dell’Ariston il suo brano “Voce”: scoprite testo e significato della canzone.

Prima assoluta per Madame, che il 2 marzo debutterà al Festival di Sanremo con il brano “Voce”. La giovane cantante vicentina arriva all’Ariston dopo un anno ricco di grandi emozioni, dalla collaborazione con nomi della musica italiana del calibro di Marracash, Ernia e i Negramaro, fino all’impressionante numero di ascolti dei brani Baby e Sciccherie. Sul palco di Sanremo porterà una canzone forte, che parla di conoscenza di sé e di accettazione. Scopritene il significato.

Madame a Sanremo 2021, il significato del brano “Voce”

“Voce è un brano che parla della ricerca della propria voce e dunque della propria identità in mezzo al caos del mondo”: così Madame ha definito la sua canzone in un’intervista esclusiva a RaiPlay. La voce diventa una traccia, una testimonianza della propria esistenza. È il veicolo della conoscenza di sé, un modo per ricongiungersi alla propria parte più profonda della propria interiorità e stringersi in un caldo “abbraccio”.

Per quanto riguarda lo stile del brano e la parte strumentale, Madame non ha dato particolari indizi. “Sarà un brano molto diverso da quelli che ho realizzato fino ad adesso”, ha detto soltanto, lasciando un alone di mistero sulla propria performance.

