Sanremo 2021, il significato della canzone di Max Gazzè “Il farmacista”

Max Gazzè porterà sul palco dell’Ariston il brano “Il farmacista”: scoprite testo e significato della canzone.

Max Gazzé fa il suo ritorno sul palco dell’Ariston e questa volta non è solo ma in compagnia della Trifluoperazina Monster band. O forse sì?

Infatti questo gruppo musicale sarebbe frutto dell’immaginazione dell’artista e il nome indica proprio un antipsicotico usato per trattare la schizofrenia.

Max Gazzè a Sanremo 2021, il significato del brano “Il farmacista”

Il protagonista del brano è colui che dispensa consigli e cure per risolvere i problemi più disparati dai brusii in conference call allo shopping compulsivo fino ai più comuni sbalzi d’umore o stress.

Ma miscelando gli ingredienti nel modo giusto tutto può guarire.

Ovviamente il brano va letto in chiave ironica e Max Gazzè si divertirà a portare un po’ di spensieratezza sul palco dell’Ariston in una fase così pesante come quella che sta vivendo il nostro paese.

In una strofa “Cara, c’è / un problema / questa camicia mi incatena / un po’ / me l’hanno stretta / a forza sulla schiena” lascia intendere che questo farmacista è preso un po’ per matto e per questo viene imprigionato in una sorta di camicia di forza.

