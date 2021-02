Sanremo 2021, il significato della canzone di Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”

Il 2 marzo Ermal Meta porterà sul palco dell’Ariston il brano “Un milione di cose da dirti”: scoprite testo e significato della canzone

Il 71esimo Festival di Sanremo vede fra i partecipanti alla competizione canora più famosa d’Italia il ritorno di Ermal Meta. L’artista torna a calcare il palco dell’Ariston dopo il successo nel 2018 quando si classificò prima insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente“. Ermal propone al Festival, guidato per la seconda volta da Amadeus, un brano intimo che non nasce da una grande rivoluzione musicale. Con “Un milione di cose da dirti“, accompagnato soltanto da un piano e da poche accenni di theremin l’artista racconta l’emozione e le piccole conquiste che si ottengono quando si inizia a conoscere una persona. L’incontro di due persone che iniziano ad amarsi e a viversi evolvendo ogni giorno di più nel rapporto con l’altro. “Il tuo viaggio io, la mia stazione tu e scoprire che volersi bene è più difficile che amarsi un po’ di più“.

Ermal Meta a Sanremo 2021, il significato di “Un milione di cose da dirti”

Ermal Meta con la sua “Un milione di cose da dirti” porta al Festival di Sanremo una semplice canzone d’amore capace però di accarezzare l’anima. Alla sua voce, ai tasti del piano e ad un theremin è affidato il difficile ma non impossibile compito di raccontare un amore. Il sentimento che Ermal Meta è forte e maturo, uno di quelli nei quali la coppia può continuare a crescere senza sentire il bisogno di dire tutto. Due cuori che, sereni nel loro amore, riescono a vivere sereni e ad “annegare in un mare di giorni felici“. Ecco che quel milione di cose da dire restano sospese senza che ci sia la necessità di farle uscire per stare bene.

