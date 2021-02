Sara Croce, il completino è da infarto: scopre la pancia e non solo… – FOTO

Irresistibile Sara Croce: il completino sportivo valorizza le curve spaziali. Lo scatto conquista il plauso dei followers e fa il pieno di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce tornerà a vestire i panni della “Bonas” di “Avanti un altro”. Dopo che, durante la stagione 2019-2020, il suo ruolo era toccato alla modella Caroline Donzella, quest’anno i telespettatori del quiz game potranno nuovamente godersi la splendida giovane di Garlasco. La Croce, d’altronde, non è nuova al pubblico di Canale Cinque. Grazie alla sua indiscussa bellezza, si è infatti guadagnata spazio nelle trasmissioni di Paolo Bonolis, assumendo anche le vesti di “Madre Natura” a “Ciao Darwin”. Il fascino e la sensualità della modella non possono non colpire i followers, che di fronte all’ultimo scatto apparso su Instagram sono rimasti folgorati.

Sara Croce, bellezza irresistibile: il completino che esalta le curve – FOTO