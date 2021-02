Simona Ventura, come sono i suoi tre figli oggi? – FOTO

Simona Ventura, vulcanica conduttrice televisiva e mamma affettuosa, mostra immagini inedite dei suoi tre splendidi figli: Niccolò, Giacomo e Caterina

Periodo intenso per Simona Ventura: ha appena annunciato il suo ritorno come co-conduttrice di Amadeus al Festival di Sanremo, kermesse che aveva presentato ormai 17 anni fa. A livello professionale oggi Super Simo è impegnata su più fronti. A metà marzo partirà il suo nuovo show “Game of games“, su Rai 2. Anche in ambito sentimentale tutto procede a gonfie vele: dal 2019 è legata al giornalista e architetto Giovanni Terzi.

Ma per Simona la vera gioia sono i tre figli, che come lei stessa dichiara, sono “l’essenza della mia vita“. Dal matrimonio con il calciatore Stefano Bettarini ha avuto due maschi, Niccolò, nato nel 1998 e Giacomo, di due anni più giovane. Nel 2006 la famiglia si allarga, e la conduttrice ottiene in affido la piccola Caterina.

Simona Ventura, ecco i suoi 3 figli oggi

Il più famoso fra i suoi tre ragazzi è Niccolò Bettarini, che ha seguito le orme paterne e fa il calciatore. Ha studiato in un’accademia sportiva in Inghilterra ma al rientro in Italia, tre anni fa, subisce una grave aggressione. Dopo una serata in un locale notturno a Milano, viene accoltellato più volte e sopravvive solo grazie all’immediato intervento dei suoi amici. I suoi aggressori sono stati poi condannati per tentato omicidio. Oggi il ragazzo sta bene e ha ripreso ad allenarsi.

Anche Giacomo Bettarini ha studiato in Inghilterra, ma ha scelto un’altra strada professionale: vuole diventare attore. Anche lui ha una passione per l’attività sportiva e da anni pratica boxe a livello agonistico.

La piccola di casa Ventura è Caterina, che Simona chiama “la mia principessa”. La ragazza, che oggi ha 14 anni, non è la figlia biologica della conduttrice, ma di una parente che però non poteva occuparsene. Nel 2006, appena nata è stata data in affidamento a Simona che l’ha poi adottata legalmente nel 2014.

Caterina, spiega Simona, non ha mai perso il legame con i suoi veri genitori. “Ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, è complicato, ma possibile. E molto bello. Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei“.