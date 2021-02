Striscia la Notizia: cambio della guardia. Chi sono i nuovi conduttori

Striscia la Notizia. Il popolare tg satirico di Canale 5 è pronto a vedere due nuovi conduttori al timone. Scopriamo chi saranno

Striscia la Notizia va in onda dal 1988. La prima edizione approdò su Italia1 per poi passare l’anno successivo su Canale5, dov’è rimasta stabilmente. In più di 30 anni ha visto la conduzione di volti molto amati del panorama televisivo italiano. I primissimi furono Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo. Greggio fece poi coppia stabile con Enzo Iacchetti, diventando iconici. Ricordiamo tra i più presenti anche Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Gerry Scotty, Michelle Hunziker.

La fine del 2020 ha sancito l’addio definitivo dopo 15 anni del duo comico siciliano Ficarra e Picone, i quali hanno annunciato di voler abbandonare il loro posto dietro la scrivania del tg più irriverente della televisione italiana. Sono stati rimpiazzati da due volti storici del programma, i già citati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. A Striscia la Notizia non è raro vedere sempre volti diversi al timone; il prossimo 8 Marzo anche loro andranno via. A chi lasceranno il posto?

Striscia la Notizia: chi saranno i due nuovi presentatori

Una squadra già rodata prenderà le redini della futura conduzione di Striscia la Notizia da lunedì 8 Marzo. I nuovi presentatori saranno infatti Gerry Scotti e Francesca Manzini. I due avevano ricoperto lo stesso ruolo insieme lo scorso anno, per la durata di una settimana, dal 2 al 7 Marzo 2020.

L’attrice e imitatrice romana, Francesca Manzini, si dice entusiasta di ritornare nel programma di Antonio Ricci e ha raccontato un aneddoto impressionante riguardo il primo approccio a Striscia: “Ero così agitata che ho persino chiamato un’ambulanza perché avevo il cuore a mille. Ora ho fatto un pieno di camomilla e sono pronta a tornare per tre settimane”. Ciò che la rende più serena è ritrovare a suo fianco Gerry Scotti con il quale l’intesa è decisamente grande.