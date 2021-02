Taylor Mega, la passerella in galleria: impossibile togliere gli occhi dal VIDEO

Il fascino di Taylor Mega mette in web in ginocchio e lo lascia ad ammirarlo adorante di fronte alle immagini del suo ultimo video

Taylor Maga riesce sempre di più a conquistare la fantasia del pubblico grazie alla bellezza che si sposa perfettamente con fascino e innata eleganza. Stavolta la bella influencer friulana ha pubblicato un video su Instagram in la famosa Galleria di Milano diventa la sua personale passerella mettendo il capoluogo lombardo letteralmente ai suoi piedi. L’outfit scelto è di quelli che sanno spezzare il respiro e girare la testa nel caso si avesse la fortuna di incrociarlo per strada. Taylor indossa infatti una maglietta rosa che le lascia appena scoperto il sexy pancino e una gonna a balze davvero mini dello stesso colore. L’influencer ha scelto una tonalità che, pur essendo semplice, riesce ad esaltare magnificamente la carnagione già ambrata che Taylor riesce a sfoggiare. Sguardo deciso e falcata sicura la Mega sembra riuscire ad ogni passo ad avvicinarsi al cuore dei tanti fan.

Taylor Mega “c’ha provato” con Barbara D’Urso

Taylor Mega, grazie alla sua bellezza e talento è sempre in giro per il mondo per lavoro. Qualche giorno fa la signora di Canale 5 Barbara D’Urso nel corso della sua trasmissione pomeridiana Pomeriggio 5 stava appunto discutendo sui vari personaggi del mondo dello spettacolo girano per il mondo a dispetto delle restrizioni causate dalla pandemia di Covid. Taylor Mega, in collegamento da Dubai, ha voluto appunto precisare che si trovava fuori dal paese semplicemente per questioni di lavoro.

A supportare tale tesi ha anche cercato di mostrare alle telecamere il prodotto che stava pubblicizzando. Un tentativo prontamente stroncato dalla D’Urso che si è immediatamente resa conto dei suoi propositi. Beccata in flagrante alla bella Taylor non è rimasto altro che ammettere candidamente con un sorriso: “Io c’ho provato“.