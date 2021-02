Wanda Nara si confessa sul web: “A chi non è mai capitato?” – FOTO

Wanda Nara si conferma ad ogni scatto regina dei social network grazie non solo alla sua bellezza ma anche all’impareggiabile ironia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara, star di Instagram grazie alla sue bellezza e simpatia, lascia i fan incantati con una foto pubblicata sul famoso social network. La signora Icardi mostra infatti due scatti in cui ironicamente mostra i fan il contrasto fra le immagini mostrate su Instagram e la dura realtà. Seduta sul pavimento di fianco ad un simpatico pupazzo del mitico Topolino quasi ad altezza naturale, Wanda si lascia ritrarre mentre sta per addentare una tostadas. Si tratta in sostanza di una fetta di pancarrè tostata su cui la manager argentina ha spalmato forse del formaggio. Se nel primo scatto la sua espressione è sorridente nel secondo, a causa della fetta di pane completamente bruciata, cambia in quella che esprime un vero e proprio disgusto. Ma in fondo “a chi non è mai capitato di bruciare dei toast“.

LEGGI ANCHE -> Polina Malinovskaya, bellezza irresistibile in bikini, la mercanzia è in primo piano – FOTO

Wanda Nara e la doppia festa in casa Icardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

LEGGI ANCHE -> Sara Croce, il completino è da infarto: scopre la pancia e non solo…- FOTO

I tanti follower di Instagram molto affezionati alla vita di Wanda Nara e di suo marito Mauro Icardi non avranno certamente non notato il doppio festeggiamento che si sono concessi. Nel giro di pochi giorni infatti la coppia ha potuto spegnere le candeline di ben due torte. Ha iniziato, lo scorso 19 febbraio, il capofamiglia che ha avuto l’occasione di soffiare su ben 28 fiammelle circondato dall’affetto della sua famiglia allargata. Insieme all’ex campione dell’Inter c’erano infatti le due bellissime bambine, Francesca e Isabella in compagnia dei tre figli avuti da Wanda dal matrimonio con il calciatore Maxi Lopez.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Dopo i festeggiamenti per il campione ci sono stati anche quelli per i 9 anni del piccolo Benedicto. In questo caso il tema scelto è stato quello di Topolino con piatti, bicchieri e tanto altro insieme ad un bellissimo pupazzo quasi ad altezza naturale del più famoso personaggio Disney.