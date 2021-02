WhatsApp, come funzionano le spunte: cosa sono e che significano

Vediamo come funzionano le spunte di WhatsApp, cosa sono e che significano le “v” singole e doppie e i colori grigi e blu

Una delle funzionalità che caratterizzano WhatsApp sono certamente i cosiddetti “segni di spunta” ovvero più comunemente chiamati semplicemente “spunte“. Si tratta delle “v” che compaiono vicino ai messaggi che inviamo a una persona in una singola chat oppure a più utenti all’interno di un gruppo. Queste spunte non sono tutte uguali. Infatti possono essere, ad esempio, singole o doppie.

Se troviamo una sola spunta significa che il messaggio è stato inviato, ma non ricevuto dal destinatario. Se le spunte sono doppie, vuol dire che il messaggio è stato consegnato al dispositivo del nostro interlocutore. Passiamo dunque ai colori che caratterizzano le spunte. Nel momento in cui visualizziamo che le due spunte sono colorate di blu, questo sta a indicare che il tuo messaggio è stato inviato, ricevuto e letto.

WhatsApp, come vedere quando il messaggio ricevuto e letto

Di qualsiasi messaggio inviato è possibile visualizzare una pagina in cui puoi vedere i dettagli del tuo messaggio. Stiamo parlando di informazioni riguardanti il momento in cui il tuo messaggio è stato ricevuto e letto dal tuo destinatario. Per riuscire ad accedere a questa schermata, chiamata Info messaggio, devi aprire la conversazione singola o il gruppo, quindi cliccare e tenere premuto sul messaggio inviato e poi toccare sul cerchio contenente una “i“.

Diversamente puoi toccare su Altre opzioni, raffigurate dai tre puntini verticali, e successivamente su Info. Nella pagina in questione troverai Consegnato, che spiega appunto che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario, il quale però non l’ha ancora letto. Letto o Visto invece significa che il tuo interlocutore ha letto il tuo messaggio o visto il contenuto multimediale che gli hai inviato. Riprodotto invece vuol dire che il tuo interlocutore che ha ascoltato il tuo messaggio vocale.