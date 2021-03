L’abito di Nina Zilli: un tocco retrò per la Primavera 2021

Di un colore blu profondo che ricorda l’oceano, l’abito di Nina Zilli è l’esclusivo tocco retrò per questa Primavera 2021.

I look della cantante Nina Zilli si sono sempre contraddistinti per essere molto vivaci: pensiamo infatti ai capelli azzurri dell’Inverno 2020!

Questa volta, però, non sono stati i capelli a catturare l’attenzione del fashion radar: nel nuovo programma di Giorgio Panariello e Marco Giallini, Lui è peggio di me, Nina Zilli ha sfoggiato un abito lungo a dir poco bellissimo.

Non è la prima volta che la cantante si esibisce vicino a Giorgio Panariello. La ricordiamo infatti nel programma televisivo Panariello non esiste, nel quale cantava sulle note suonate da una piccola orchestra. Rivedere insieme questo duo ha suscitato non poca emozione negli spettatori italiani fan della cantante e del conduttore.

Ed è stato per questa occasione speciale di Rai 3 che la fidanzata di Danti ha deciso di esibire un meraviglioso abito da sera dal sapore anni 30.

L’abito vintage di Nina Zilli: è tendenza Primavera 2021

“Quale metà preferisci? #urban o #classy?”, chiede lei in un post Instagram che immortala la sua partecipazione a Lui è peggio di me.

All’inizio, vediamo la cantante in completo a tuta molto colorato, ma poi c’è stato un cambio d’abito e di stile sorprendente: Maria Chiara Fraschetta ha accecato i suoi fan con un outfit brillante, femminile ed elegantissimo.

Nella seconda parte della serata, ha indossato un abito color blu oceano dalla scollatura quadrata, l’intera silhouette morbida e lo spacco laterale. Nell’insieme, è fine e moderno: è la scelta perfetta per le serate della Primavera 2021, indossato con dei sandali aperti o un scarpa con il tacco. A completare il look, infine, un’acconciatura raccolta.

Siamo davanti ad un look che trasmette raffinatezza e pacatezza, grazie alla nuance oceanica e notturna dell’abito da sera.