Accadde oggi. Il 1° Marzo è il 60° giorno del calendario gregoriano. Mancano 305

giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 1° Marzo è la Giornata mondiale contro le Discriminazioni. Si festeggia San Davide di Menevia, patrono del Galles, è stato un monaco cristiano.

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 28 Febbraio

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marenero Jewels Firenze (@marenerojewels)

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 27 Febbraio

1445 – Nasce il pittore Sandro Filipepi, detto Botticelli

1565 – Viene fondata la città di Rio de Janeiro

1692 – Inizia il Processo alle streghe di Salem, in cui quattro donne vennero accusate di stregoneria

1873 – La E. Remington and Sons inizia la produzione della prima macchina da scrivere

1886 – Nasce il pittore Oskar Kokoschka

1896 – Esposta all’Accademia delle scienze di Parigi la scoperta della radioattività

1904 – Nasce il musicista Glenn Miller

1931 – Nasce il politico Lamberto Dini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber)

1994 – Nasce il cantante Justin Bieber

1938 – Muore il poeta Gabriele D’Annunzio

1938 – Viene fondata la Samsung

1954 – Nasce l’attore e regista Ron Howard

1955 – Nasce il presentatore Gene Gnocchi

1961 – Il presidente statunitense John F. Kennedy fonda i Corpi della Pace

1961 – Istituite nell’Aeroporto di Rivolto, le Frecce Tricolori

1963 – Nascita ufficiale del Piccolo Coro dell’Antoniano ( Zecchino d’Oro)

1966 – La sonda spaziale sovietica Venera 3 è il primo veicolo ad atterrare sulla superficie di un altro pianeta (Venere)

1969 – Jim Morrison dei The Doors arrestato per atti osceni durante uno spettacolo a Miami

1973 – Esce l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd

1974 – Nasce la ballerina Natalia Titova

1978 – La bara di Charlie Chaplin trafugata da un cimitero svizzero

1981 – In Irlanda del Nord i detenuti dell’IRA iniziano uno Sciopero della fame

1983 – La Swatch presenta il suo primo orologio

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 26 Febbraio

Accadde oggi. I fatti del 1° Marzo dagli anni duemila

2002 – L‘Euro diventa valuta unica scambiabile nell’Unione Europea

2004 – Inizia in Belgio il processo al pedofilo assassino Marc Dutroux

2005 – Muore il presentatore Alberto Castagna

2005 – La Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara incostituzionale la pena di morte nei confronti dei minorenni all’epoca del reato

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucio Dalla ⭕ (@lucio.dalla_)

2012 – Muore il cantante Lucio Dalla