Andrea Zenga affonda Dayne su Rosalinda: “Sentimento non vero”

Andrea Zenga affonda Dayne su Rosalinda: la brasiliana non è stata sincera e taglia corto su quello che è successo nella casa

Andrea Zenga uscito da pochissimo dalla casa del Grande Fratello Vip, è arrivato a sfiorare la finalissima. Il figlio di Walter ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo si è subito tolto qualche sassolino dalle scarpe e ha detto, senza troppi giri di parole, la sua verità.

Ha parlato del suo racconto con Rosalinda, dell’amore che è esploso nella casa più spiata d’Italia. Ha fatto capire che tra di loro c’è un legame importante e che fuori dalla casa potranno costruire qualcosa di bello.

“Secondo me ci sono solide basi per costruire qualcosa fuori” ha detto in modo molto esplicito l’ex gieffino. E Rosalinda pare essere benvoluta anche da mamma Roberta Termali che era presente nell’ultima puntata di Verissimo in studio con il figlio Andrea.

La donna ha speso belle parole per l’attrice: “Non vedo l’ora che Andrea porti Rosalinda a casa” ha detto la donna nei confronti della giovane che è arrivata al Grade Fratello con il nome artistico di Adua Del Vesco ma che nel percorso, per una serie di vicissitudini, ha deciso di spogliarsene ed essere chiama con il suo vero nome, Rosalinda Cannavò.

Andrea Zenga contro Dayane, protegge la sua Rosalinda

E sul passato di Rosalinda Andrea Zenga alza le mani e spiega che della vecchia Adua lui non sa veramente nulla. L’ha conosciuta a dicembre con il suo ingresso nella casa: “Mi baso su quello che ho conosciuto, del passato non mi interessa”, ha tagliato corto il figlio del campione dell’Inter e della Nazionale.

Insomma al giovane non interessa quello che è stato, lui vive il presente ma di una cosa è certo. Quello che c’è stato tra Dayane Mello e Rosalinda da parte della brasiliana non è stati mai nulla di vero. Parlando del suo nuovo amore era impossibile non sfiorare almeno l’argomento Dayane-Rosalianda.

Un rapporto complicato anche se forte tra le due, tra alti e bassi e che di certo si è incrinato dopo che Rosalinda si è avvicinata ad Andrea. L’attrice ha più volte detto che tra di loro c’è stata una bella amicizia.

E Zenga cosa ne pensa? “Non credo sia un sentimento vero” ha chiosato davanti alle telecamere di Silvia Toffanin. A quanto pare si vuole tenere stretta la sua Rosalinda precisando che la stessa è stata molto esplicita precisando che tra le due c’è “solo amicizia”.