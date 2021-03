Anna Tatangelo risponde ai fan su Instagram: bella e sorridente nonostante tutto – FOTO

Anna Tatangelo si rende protagonista di una storia di Instgaram in cui risponde a tutti i fan che cercano di prendere spunto dalla sua positività

La cantante rapper, Anna Tatangelo è più che mai attiva sui social netowork, nonchè impegnata a migliorare il suo rapporto con i fan di Instagram. L’artista di Sora divenuta famosa grazie alla partecipazione e alla conseguente vittoria del Festival di Sanremo 2002, della sezione “Giovani” ha già messo alle spalle il suo passato con Gigi D’Alessio.

La vita del dopo D’Alessio è stata seguita da una svolta da un punto di vista professionale e personale. La coppia però ha deciso di rimanere in buoni rapporti, grazie alla presenza del figlio, l’unica ragione per cui i due continuano a vedersi.

Il cambiamento della Tatangelo ha portato ad una ventata di novità nel campo della musica, ma anche nel look. Anna, oggi è più sexy e stuzzicante per la gioia dei follower, ormai in perfetta sintonia con lei

Anna Tatangelo solleva i dubbi dei fan sul suo conto

Di Anna Tatangelo ce n’è una sola. Se non ci fosse in questo momento, i suoi fan sentirebbero ancor più la mancanza di un personaggio intraprendente e coraggioso, dal quale prendere spunto.

La cantante, originaria di Sora ha già compreso quali tasti “toccare” per rendere felice i fan su Instagram, che sembrano non perdersi neanche un attimo dei suoi selfie illuminanti e da capogiro. Dopo aver mostrato tutte le qualità di un repertorio di qualità da un punto di vista fisico, ora la Tatangelo è pronta a rispondere ad ognuno di voi, tramite storia su Instagram e sollevarvi qualsiasi dubbio sul suo conto.

Per questo motivo, l’ex di Gigi D’Alessio ha intavolato una “trattativa” di vita con i fan, desiderosi e curiosi di sapere come fa ad essere così bella, energica e sorridente, nonostante il periodo non lo permetta.

Insomma la bella artista dalla voce sublime è tornata a far parlare di sè e da oggi non vi sarà più dubbio alcuno, che possa farvi dubitare sulla grandezza di un personaggio così simpatico e solare