Arisa illumina il pre-Sanremo con vestito corto e gambe in vista: spaziale – FOTO

La cantante Arisa accende l’entusiasmo alla vigilia di Sanremo e propone uno scatto illuminante e sensuale: bellezza alla Ratajkowsky

Tra le protagoniste in gara, per l’edizione numero 71 del Festival di Sanremo non mancherà la graziosa e simpaticissima, Arisa. La cantante, vincitrice del concorso “SanremoLab” nel 2008 figurerà nella lista dei partecipanti sulla pista più glamour dell’anno.

In molti scommettono già nel giorno della vigilia, che Arisa sarà tra le ultime ad arrendersi, nella speranza di arrivare ad alzare il trofeo per la canzone più bella. Lei garantisce di mettercela tutta e invita voi a sostenerla con un sms.

Ecco perchè tutta ad un tratto è apparsa “ardente” e determinata nel ricordarvi “che sò fica e me dovete votà”. Nella speranza che il messaggio arrivi dritto al cuore degli appassionati dei suoi brani musicali ai follower di Instagram non sfugge il dettaglio in foto, nel giorno della vigilia di Sanremo

Arisa ha trovato tempo e modo giusti per accendere l’entusiasmo del popolo di Sanremo