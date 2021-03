Arisa a Sanremo in moto? Il colpo di testa della cantante – FOTO

Arisa si prepara a raggiungere Sanremo. Come? Con un mezzo non tradizionale, come svela nelle foto su Instagram

Arisa è ormai una veterana del Festival di Sanremo. È diventata famosa dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ed essersi aggiudicata la 59sima edizione del Festival nel 2009 con il singolo “Sincerità“. L’anno dopo partecipa con “Malamorenò“. Nel 2012 arriva seconda con “La notte“, che conquista il Sanremo Hit Award come singolo più venduto dell’anno. Vince nuovamente il Festival nel 2014, con il brano “Controvento“. Poi torna all’Ariston nel 2016 con “Guardando il cielo” e nel 2019 con “Mi sento bene“.

Quest’anno Arisa parteciperà con la canzone “Potevi fare di più“. Il brano racconta “una storia di libertà e consapevolezza – come ha anticipato la stessa cantante – contro la realtà che propone un amore spento, che si trascina”. Un pezzo in linea con la tradizione sanremese delle ballad romantiche. Meno consueto il mezzo che Arisa annuncia di aver scelto per raggiungere Sanremo…

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, il brano di Arisa: il testo della canzone “Potevi fare di più”

Arisa a Sanremo in moto? Il colpo di testa della cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, il significato della canzone di Annalisa “Dieci”

Per accompagnare l’ultima immagine pubblicata su Instagram la cantante scrive: “Posto una foto sulla moto per rendere l’idea del viaggio. Perché? Voglio far sapere a tutti che vado a Sanremo 2021. Col furgone. E la moto?“. Che sia il suo ultimo colpo di testa?

Ma poi la cantante rivela che la sua è solo una provocazione. Arisa confessa la verità e scherza: “Appunto, per rendere l’idea.. e poi non sarei mai potuta andare fino a Sanremo in moto, mi si sarebbero staccate le extension“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Non resta che aspettare la sera del 2 marzo per vedere cosa si inventerà la cantante, che negli ultimi tempi ha riscoperto la sua vena provocatrice. Un bel salto in avanti rispetto agli esordi fiabeschi con “Sincerità”!