Ascolti tv Domenica 28 febbraio: l’ennesimo colpo basso

Cosa sta succedendo a Mediaset? Arriva l’ennesimo colpo basso di ascolti tv, ecco i dati di ieri sera 28 febbraio. Tutti gli aggiornamenti

Ancora una volta milioni di italiani hanno trascorso la serata incollati alla televisione, passando ore di relax in vista dell’inizio di una nuova settimana di lavoro. Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Le indagini di Lolita Lobosco che anche ieri è stata un successo, mentre su canale 5 si è tenuta la trasmissione Live-Non è la D’urso. Quali sono i dati auditel del 28 febbraio? Scopriamoli insieme.

Ascolti tv 28 febbraio: quali sono i dati?

Scopriamo insieme chi nella serata del 28 febbraio si è aggiudicato il primo posto sul podio della vittoria. Come la scorsa settimana, anche ieri Le indagini di Lolita Lobosco, fiction su Rai 1, interpretata da Luisa Ranieri ha conquistato la prima posizione con 6.849.000 spettatori, pari al 29.8% di share. A seguire Su Canale5, Live-Non è la D’Urso ha tenuto incollati allo schermo 1.894.000 spettatori, per uno share complessivo dell’11.7%. Al terzo posto Rai3con Report è di 1.444.000 spettatori, equivalente al 5.8% di share. Poi ancora su Rai2 9-1-1 e 9-1-1 Lone star hanno conquistato rispettivamente 1.124.000 spettatori, share 4.2%, 938.000 spettatori, share 3.7%. 13 hours su Rete4 ha raccolto davanti al video 527.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 2.6%; Italia1ha trasmesso Catwoman, che ha intrattenuto 1.106.000 telespettatori, pari ad uno share del 4.6%. A seguire su La7 Non è l’Arena ha conquistato 1.411.000 spettatori, share del 6.5%.

Questa sera ci sarà la finale del Grande Fratello Vip e un’altra imperdibile puntata della fiction Il commissario Ricciardi. Da domani invece inizierà la settantunesima edizione del Festival di Sanremo.