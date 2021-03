Oggi è un’attrice fra le più amate, riuscite a riconoscerla? – FOTO

La foto del 1984 ritrae un’attrice italiana famosissima, quando era ancora una bambina. Impossibile non vedere la somiglianza…

Bellissima fin da piccola, con un inconfondibile sorriso “furbetto”. Una famosa attrice romana ci ha preso gusto, e spesso pubblica sulla sua pagina Instagram le immagini del suo passato. La foto qui sopra risale al 1984, quando lei aveva solo 10 anni, ma non è difficile riconoscerla. Avete scoperto di chi si tratta?

La bimba nello scatto è Claudia Pandolfi. Nata a Roma nel 1974, per lei il tempo sembra essersi fermato. L’attrice, nota per i suoi ruoli in numerosi film e fiction di successo, anche oggi mantiene intatta la sua bellezza naturale.

Claudia Pandolfi, l’attrice pubblica le sue foto da piccola e fa impazzire il web

Claudia Pandolfi è una veterana del mondo dello spettacolo. Il debutto avviene nel 1991, quando arriva alle selezioni finali di Miss Italia. La nota il regista Michele Placido e le offre una parte nel film “Le amiche del cuore“. da lì in poi, un successo dietro l’altro: da “Ovosodo” di Paolo Virzì, ad “Auguri Professore” di Riccardo Milani, a “Se Son Rose” di Leonardo Pieraccioni.

Ma i ruoli per cui Claudia è più conosciuta e amata sono quelli legati alle fiction. Indimenticabile la sua presenza in “Un Medico in Famiglia“, “Distretto di Polizia” e “Nassiryia – Per non Dimenticare”. Più recentemente l’abbiamo vista nella serie “Baby” di Netflix e in “Made in Italy“, in cui ha interpretato la stilista Rosita Missoni.

A livello sentimentale ha avuto una storia col musicista Roberto Angelini, da cui è nato Gabriele, il suo primo figlio nel 2006. Dal 2014 sta con l’attuale compagno, il produttore Marco De Angelis, da cui nel 2016 ha avuto il suo secondo bambino, Tito.