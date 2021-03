Avete mai visto la figlia maggiore di Monica Bellucci e Vincent Cassel?

La figlia maggiore di Monica Bellucci e Vincent Cassel, sapete chi è? Giovanissima segue le orme della mamma e papà è geloso

Monica Bellucci e Vincent Cassel sono stati una delle coppie più belle dello showbiz. Lei l’emblema della bellezza nel mondo, lui attore e produttore francese tra i più amati a prezzati, oltre che considerato uno degli uomini più affascinanti al mondo.

Ben 14 anni di matrimonio per loro e due figlie amatissime. Spesso sono proprio i due diretti interessati che sui social e nelle interviste hanno parlato dell’amore per i loro gioielli più belli.

Ma voi conoscete la figlia maggiore della coppia? Sta seguendo le orme della madre, è bellissima e già amatissima sui social, oltre che una promettente modella. Ha solo 17 anni ma pare che il suo cammino nel mondo dello spettacolo sia già segnato.

La figlia maggiore di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ecco chi è

Si chiama Deva Cassel la figlia maggiore di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Soli 17 anni anche se spesso nelle foto sembra essere già una donna navigata davanti all’obiettivo e una schiera di fan sui social impressionante.

Il suo profilo Instagram è seguito da 150 mila follower e una carriera come modella che è già iniziata da tempo. La bella Deva ha seguito le orme della mamma Monica e potremmo definirla come un condensato di elementi italiani e francesi che restituiscono qualcosa di così bello e prezioso che non ha paragoni.

Per diversi anni è stata testimonial di Dolce & Gabbana, la maison che l’ha scelta per dare il volto a particolari linee delle sue creazioni. Una bellezza inaudita che porta i tratti di mamma Monica e papà Vincent e che fin da giovanissima si è sempre sentita a suo agio davanti all’obiettivo.

La sua strada è ormai segnata anche se papà Vincent è un tantino geloso. Ma Deva piace e anche molto e lui dovrà farsene, prima o poi, una ragione. Anche perché la sua piccola sta crescendo ed è sempre più una splendida rosa.